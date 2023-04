Resident Evil 4 Remake: una mod permette di giocare come Ada Wong, in attesa di Separate Ways

Tra le tante mod realizzate per la versione PC di Resident Evil 4 Remake c'è n'è una che permette di giocare nei panni di Ada Wong, sopperendo in piccola parte all'assenza di Separate Ways nel rifacimento, la modalità con protagonista la spia e che stando ai rumor dovrebbe arrivare in futuro sotto forma di DLC.

La mod, intitolata "Playable Ada with Animations", è disponibile per il download su Nexus Mod, a questo indirizzo, dove troverete anche le istruzioni per installarla. Fa esattamente quello che pensate: sostituisce il modello di Leon per il costume "Leon's Jacket" con quello di Ada.

È stata realizzata da xRaq utilizzando i file già presenti nel gioco della modalità Mercenari, che sarà disponibile da questa settimana con un DLC gratuito. Include quindi le animazioni del corpo e le battute audio della donna, che sostituiscono i grugniti di Leon, ma tuttavia sono assenti le animazioni facciali, che l'autore forse aggiungerà in un secondo momento.

Se siete interessati su Nexus Mod è disponibile anche una mod simile ma con Ashley Graham come protagonista, a questo indirizzo, anche se purtroppo in questo caso sono presenti alcuni bug per le animazioni stando a quanto segnalato dall'autore.