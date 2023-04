Resident Evil 4 Remake: speedrunner lo ha completato in meno di due ore a Professionista

Sin dal lancio di Resident Evil 4 Remake gli speedrunner stanno gareggiando per stabilire il tempo di completamento minore possibile nella modalità Professionista, ovvero il livello di difficoltà più tosto in assoluto. Al momento il record mondiale è detenuto da Distortion2, che ha portato a termine il gioco in 1:58:32. Potrete ammirare la sua impresa nel player sottostante.

Come potrete vedere nel filmato, per raggiungere questo risultato è necessario imparare a menadito la geometria delle mappe, la posizione di ogni singolo nemico, erba curativa e spawn di munizioni e granate fisse, nonché avere una mira praticamente impeccabile e una grande abilità nel dribblare gli avversari. Infatti per risparmiare minuti preziosi è relativamente più semplice correre a perdifiato verso il prossimo obiettivo, schivando nel mentre accette volanti, Ganado armati di forcone e così via.

Considerando che il tempo medio di completamento di Resident Evil 4 Remake è di 15 ore e mezzo (stando a How Long to Beat) concentrandosi solo sugli obiettivi principali, parliamo di un'impresa davvero impressionante. Pensate, che Distortion2 è arrivato al termine del combattimento nel Villaggio in poco meno di quattro minuti dall'inizio del gioco e ha raggiunto il Castello di Salazar in soli 37 minuti.

Va detto in ogni caso, che nel mezzo c'è l'uso anche di alcuni glitch che permettono di saltare intere porzioni di gioco. Ad esempio, lo speedrunner ha evitato del tutto lo scontro con Bitores Mendez e tutta la sezione nei sotterranei del castello dove si affronta il primo Garrador.