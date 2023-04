InXile sta lavorando a una serie già conosciuta, dopo Wasteland 3

Altre voci di corridoio emergono online sui lavori in corso presso InXile, che a quanto pare starebbe sviluppando un gioco basato su una proprietà intellettuale già conosciuta e dunque non inedita, anche se non si sa di cosa si tratti.

L'informazione deriva dal profilo LinkedIn di George E. Williams, che ha lavorato presso il team di Xbox Game Studios fino a giugno 2022 per un totale di 9 mesi, prendendo parte allo sviluppo di un nuovo videogiochi ancora sotto NDA, il cui titolo non è ancora stato annunciato e non può essere divulgato, dunque.

Sembra che Williams abbia fornito "ricerca e sviluppo dell'ambientazione" su questo nuovo gioco ancora in sviluppo, il quale pare sia basato su una "proprietà intellettuale già nota". Nei rumor che girano da tempo, il team di Wasteland sembrava essere al lavoro su un progetto chiamato con il nome in codice Cobalt.

In base a varie indiscrezioni, sembrerebbe essere un RPG con ambientazione ispirata allo stile steampunk, come reinterpretazione fantastica della rivoluzione industriale con tecnologie diverse e "retro-futuristiche". Alcuni lo considerano una sorta di erede di Arcanum, con Brian Fargo a sostenere di essere molto contento dei progressi fatti, ma ancora non ci sono informazioni ufficiali al riguardo.