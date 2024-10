Resident Evil 9 appare su Metacritic e i fan sperano che un annuncio sia vicino

La pagina di Metacritic ovviamente non dà alcun tipo di informazione, se non che il prodotto è atteso per PS5 e Xbox Series X|S .

Cosa sappiamo su Resident Evil 9

Ricordiamo che Resident Evil 9 non è ancora stato annunciato da Capcom, sebbene tutti diano per scontato che un nuovo capitolo principale della saga sia in sviluppo. Inoltre, non è nemmeno detto che il gioco si chiami in questo modo, visto che il precedente capitolo si chiama Village e il numero 8 è solo sottinteso a livello grafico, come potete vedere qui sotto, usando le lettere per creare il numero romano VIII.

Il logo di Resident Evil Village

Inoltre, non è affatto detto che la creazione della pagina di Metacritic indichi veramente che ci sono novità in arrivo a breve termine. Metacritic non è associata in alcun modo a Capcom e può creare le pagine di un gioco in totale libertà. Anche se in rete vi è chi specula sul fatto che ai The Game Awards vi sarà spazio per un annuncio, non è affatto detto che sarà così. Certo, nel caso di Resident Evil 4 Gold Edition Metacritic aveva creato la pagina poco tempo prima dell'annuncio ufficiale, ma non è una prova sufficiente.

Per ora quindi è solo un insieme di speculazioni. Quello che ci raccontano però è che il pubblico mondiale è più che interessato a scoprire cosa abbia in serbo Capcom per la sua saga horror. Quali sono le vostre speranze? Che tipo di gioco vorreste fosse Resident Evil 9?