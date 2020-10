Resident Evil Village: dettagli su villaggio, storia e gameplay da Famitsu

Resident Evil Village si è svelato un po' di più attraverso un nuovo articolo pubblicato dalla rivista nipponica Famitsu, nel quale gli sviluppatori hanno riferito alcuni dettagli aggiuntivi su villaggio, storia e gameplay.

Le informazioni emerse riguardano alcuni eventi del gioco e potrebbero contenere spoiler , anche se si tratta di elementi non molto rivelatori dell'andamento della trama, in ogni caso siete avvertiti.

Da Famitsu veniamo dunque a sapere che è stato proprio Chris Redfield a portare Ethan, protagonista di Resident Evil 7 e anche di questo nuovo capitolo, nel misterioso villaggio in montagna dove prende avvio la nuova storia. Non si conoscono i motivi precisi di questa scelta da parte del protagonista storico della serie, ma Ethan si risveglia improvvisamente in questo luogo ameno dopo un periodo in cui rimane incosciente.

Le creature simili a licantropi che si incontrano nel gioco, secondo quanto riferito da Capcom, non sono in grado di parlare o comunicare in maniera chiara, ma si comportano come un gruppo o un branco, collaborando in maniera automatica e anche potendo utilizzare armi contro Ethan.

Il villaggio e gli abitanti di questo sono a loro modo protagonisti, almeno in termini di presenza scenica e importanza nella storia: in alcune nuove immagini pubblicate dalla riviste vediamo gli abitanti del villaggio che si radunano e si tengono per mano in cerchio, come a prendere parte a rituali religiosi con chiari rimandi a un misterioso culto.

Sembra sia presente anche un personaggio tutto coperto da un lungo cappotto che avrà il ruolo di mercante, cosa che richiama alla memoria il celebre omologo di Resident Evil 4, che avrà una certa importanza nelle meccaniche di gioco.

Nel frattempo, prosegue il mistero sulla possibilità che Resident Evil Village possa essere un gioco cross-gen, visto che è recentemente comparso su PS5 e PS4 in vendita, con prezzo più alto su next gen, mentre altri dettagli erano emersi dallo streaming "al buio" del TGS 2020.