Resident Evil Village, il sistema di combattimento includerà blocco e calcio

Il sistema di combattimento di Resident Evil Village includerà la possibilità di effettuare un blocco per difendersi dagli attacchi e di tirare un calcio per allontanare i nemici.

Molto più grande di Resident Evil 7 biohazard, Village vedrà il ritorno di Ethan Winters come protagonista, ed è proprio questo personaggio che è stato preso a modello da Capcom per dimostrare le nuove manovre.

"In Resident Evil Village potreste ritrovarvi circondati", si legge nel post pubblicato dal team di sviluppo su Twitter e corredato da un paio di immagini esplicative: lo trovatre qui in calce.

"Fortunatamente, Ethan può bloccare alcuni attacchi per ridurre la quantità di danni subiti, oppure calciare determinati nemici per allontanarli e creare lo spazio necessario per aprire il fuoco... o semplicemente per scappare."

Si tratta insomma di meccaniche simili a quelle presenti, ad esempio, nella serie Left 4 Dead, in cui ritrovarsi con molti zombie nelle vicinanze è una situazione frequente ed è possibile usare un comando specifico per spingerli via.

Resident Evil Village sarà disponibile a partire dal 7 maggio nelle versioni PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One.