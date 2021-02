Final Fantasy 16 è un puro gioco d'azione, sarà approcciabile anche dagli inesperti

Quando Square Enix ha mostrato per la prima volta al pubblico Final Fantasy 16, non ha mancato di svelare anche qualche rapida sezione di gameplay. Il pubblico ha quindi scoperto che il gioco proporrà un sistema di combattimento abbastanza dinamico. Quanto dinamico? Secondo nuove informazioni, parliamo di un puro gioco d'azione: se non siete veterani del genere, però, non preoccupatevi, Final Fantasy 16 è pensato anche per essere approcciabile dagli inesperti.

Il producer di Final Fantasy 16, Naoki Yoshida, ha parlato recentemente in un programma radiofonico e, secondo quanto riportato in un tweet dal senior editor di Nova Crystallis Tony Garsow, avrebbe confermato che il gioco è "orientato verso l'azione" ma il team si sta impegnando per supportare anche i giocatori che sono meno abili con il genere. In che modo? Purtroppo questo non è stato detto. È possibile che Final Fantasy 16 includa un livello di difficoltà più semplice, in modo simile a quanto proposto da Final Fantasy 7 Remake.

Nel caso di Final Fantasy 7 Remake, la soluzione era "semplice" visto che si tratta di un gioco d'azione con ATB (Active Time Battle), ovvero con la presenza di una barra che si carica e permette di attivare mosse più potenti. A Facile, il giocatore può lasciare i personaggi combattere automatica con le mosse base, attivando solo di tanto in tanto le mosse ATB. Final Fantasy 16 dovrebbe essere completamente in tempo reale, quindi difficilmente si potrà adottare una soluzione simile.

Probabilmente, Square Enix inserirà una modalità facile in senso classico per i giochi d'azione, con nemici più deboli e facili da sconfiggere. Yoshida ha inoltre confermato di star lavorando duramente sulla storia del gioco.

Per ora non sappiamo molto ma vi ricordiamo che, per quanto riguarda Final Fantasy 16, la mancanza di novità è proprio ciò che Square Enix vuole.