Resident Evil: Welcome to Raccoon City disponibile su Amazon Prime Video per gli abbonati

Se siete abbonati ad Amazon Prime Video sarete felici di sapere che Resident Evil: Welcome to Raccoon City, l'ultimo film tratto dalla serie Resident Evil, è ora disponibile per tutti. Potete quindi accederci senza dover pagare servizi aggiuntivi o altro.

Resident Evil: Welcome to Raccoon City, la locandina

Lanciato nel 2021, Resident Evil: Welcome to Raccoon City non è proprio considerabile un film di successo, sia come film in sé, sia come riduzione della serie videoludica. Comunque sia è indubbio che possa interessare più di qualcuno.

Leggiamo la sinossi tratta da Amazon Prime Video:

Raccoon City, un tempo sede del gigante farmaceutico in forte espansione Umbrella Corporation, è ora una cittadina morente del Midwest. L'abbandono dell'azienda ha reso la città una terra desolata... con un grande male che fermenta sotto la superficie. Quando questo male viene liberato, un gruppo di sopravvissuti deve collaborare per scoprire la verità dietro la Umbrella e sopravvivere alla notte.

Diretto da Johannes Roberts (The Strangers, 47 Metri), il cast di Resident Evil: Welcome to Raccoon City è composto, tra i vari attori, da Kaya Scodelario (Tiger House, Crawl - Intrappolati, La Verità su Emanuel), Hannah John-Kamen (Ready Player One) e Robbie Amell (Upload, L'A.S.S.O nella manica).