Le ricariche del portafogli Nintendo Switch eShop sono in promozione su Instant Gaming

Agosto sarà un mese denso di eventi per Nintendo Switch, compresi una serie di sconti unici molto interessanti dedicati ai giochi con una componente multigiocatore. Se anche voi vorrete sfruttare le promozioni in arrivo, il nostro consiglio è di non pagare direttamente tramite l'eShop ma di sfruttare gli sconti di Instant Gaming per le tessere di ricarica del portafogli Nintendo eShop. Ci sono vari tagli in sconto, come ad esempio la Gift Card da 75€ che costa invece 68.99€. Potete trovare la promozione a questo indirizzo.

Gli sconti variano a seconda del valore della tessera, con le migliori promozioni (-8%) per i tagli da 75€ e 100€.