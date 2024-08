Delta Force: Hawk Ops presenta la mappa Layali Grove di Hazard Operations in un trailer

Il filmato ci offre quindi una panoramica completa di questa mappa ambientata in una location che una volta era una meta turistica lussuosa, mostrando vari punti d'interesse. Come ad esempio il villaggio di Aminya, con strade e vicoli perfetti per delle sparatorie, e al centro una torre da cui è possibile tenere sotto tiro tutta cittadina, e lo Sparkling Empress Hotel, un resort sfarzoso occupato dalla milizia, che rappresenta un pericolo per i giocatori. Per i più temerari, inoltre, in cima alla montagna è possibile esplorare il laboratorio Haavk WSR, pieno zeppo di nemici corazzati e pericolosi, ma anche con dell'ottimo bottino da recuperare.

La modalità Hazard Operations

Per chi non lo sapesse, Hazard Operations è una delle tre modalità principali di Delta Force: Hawk Ops, caratterizzata da una componente PvPvE (quindi si affrontano sia altri giocatori che nemici guidati dall'IA). L'obiettivo è quello di fare squadra con altri giocaatori, raccoglioere risorse e bottino e infine raggiungere sani e salvi il punto di estrazione per completare la missione. Tra missioni con obiettivi di vario genere, eventi casuali e loadout personalizzabile e potenziabile, ogni partita punta ad essere differente dalle altre, mettendo grande importanza nella strategia adottata dai giocatori.

Sarà possibile provare Hazard Operations e le altre modalità di Delta Force: Hawk Operations, inclusa Havoc Warfare da 32 vs 32 giocatori che abbiamo visto in un trailer pubblicato nel fine settimana, durante l'Alpha per PC del gioco, che prenderà il via domani, martedì 6 agosto. Se siete interessati potete iscrivervi su Steam, da qui, o dal sito ufficiale del gioco, da qui.