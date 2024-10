Riot Games, il team di League of Legends, licenzia mentre promette che si amplierà

Pare che in futuro la compagnia tornerà ad ampliarsi , ma per il momento ha licenziato un numero non meglio definito di dipendenti, i quali perlomeno riceveranno un discreto livello di supporto, con minimo sei mesi di paga, bonus annuali, assicurazione medica, assistenza nel trovare un nuovo lavoro e non solo.

Marc Merrill, co-fondatore di Riot Games , ha annunciato che la compagnia sta licenziando personale , con l'obbiettivo di creare il giusto team per continuare ad ampliare League of Legends .

Il messaggio completo di Marc Merrill sui licenziamenti

"Voglio condividere alcuni importanti aggiornamenti su League of Legends. Abbiamo apportato modifiche ai nostri team e al modo in cui lavoriamo per assicurarci di poter continuare a migliorare l'esperienza di League ora e a lungo termine. Ma voglio essere chiaro: non stiamo rallentando il lavoro sul gioco che amate. Stiamo investendo molto per risolvere più velocemente le sfide di oggi, ma anche per costruire il futuro."

"Nell'ambito di questi cambiamenti, abbiamo preso la difficile decisione di eliminare alcuni ruoli. Non si tratta di ridurre l'organico per risparmiare, ma di assicurarci di avere le competenze giuste affinché League continui a essere grande per altri 15 anni e oltre. Sebbene l'efficacia del team sia più importante delle sue dimensioni, il team di League finirà per essere ancora più grande di quello attuale mentre sviluppiamo la prossima fase di League. Per i Rioter che vengono licenziati, stiamo offrendo loro un pacchetto di liquidazione che comprende un minimo di sei mesi di stipendio, un bonus annuale, assistenza per il collocamento, copertura sanitaria e altro ancora."

"A proposito delle dimensioni della squadra, vorrei parlare un po' sia delle dimensioni che del budget, e del perché non sono il modo giusto per misurare il successo di una squadra. In passato siamo stati sicuramente additati per aver parlato di budget, e a ragione. Il successo non si basa sull'impiego di un maggior numero di persone o di denaro per affrontare una sfida. Abbiamo visto piccoli team alla Riot (e altrove) costruire cose incredibili, mentre grandi team (sia alla Riot che altrove) hanno mancato il bersaglio."

"Anche se la squadra di League sarà più grande dopo questi cambiamenti, ciò che conta più delle dimensioni è avere la squadra giusta, le giuste priorità e un approccio sostenibile per fornire ciò di cui i giocatori hanno bisogno. Se stiamo risolvendo i problemi sbagliati, maggiori risorse non risolveranno il problema. Si tratta di costruire in modo più intelligente e sano, non solo più grande."

