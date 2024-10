Warhammer 40.000: Space Marine 2 ha tante espansioni, stagioni e contenuti previsti per 2024 e 2025

Il publisher Focus Entertainment e il team Saber Interactive hanno grandi programmi per Warhammer 40.000: Space Marine 2, con un supporto post-lancio che si estende già per tutto il 2025, stando a quanto riferito e mostrato attraverso il nuovo trailer visibile qui sotto, che illustra espansioni, stagioni e contenuti vari in arrivo.

Lo sparatutto incentrato su Warhammer 40.000 ha ottenuto ottimi riscontri dal pubblico, cosa che gli garantisce un supporto probabilmente a lungo termine, considerando quanto possiamo già vedere nel trailer riportato qui sotto.

Per quanto riguarda i contenuti gratis, sono stati già pubblicati alcuni aggiornamenti che hanno portato al supporto per i display ultrawide, lobby private per il PvE e la Battle Barge Sparring Arena.