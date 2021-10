Roar of Revenge disponibile su Steam, è un tributo a Rastan Saga sviluppato in Italia

Sviluppato dagli italiani SEEP, Roar of Revenge è disponibile su Steam per 4,99€. Senza grossi misteri, è un tributo a Rastan Saga di Taito, classico da sala giochi degli anni '80 che sicuramente avrete giocato, se siete abbastanza vecchi (è presente anche in diverse raccolte ed è facilmente emulabile). Come potete vedere dal filmato di gameplay sottostante, è realizzato rigorosamente in pixel art, con uno stile che richiama a quegli anni gloriosi.

In Roar of Revenge, il giocatore interpreta il ruolo di Keel il barbaro e deve affrontare moltissimi nemici lungo una serie di livelli di difficoltà crescente che metteranno a dura prova la sua abilità. Riuscirà a fermare il malvagio Leomhann ritrovando le quattro reliquie sacre?

SEEP è uno studio di sviluppo nostrano specializzato nello sviluppo di giochi economici dallo stile molto classico, ma davvero solidi nel gameplay. Loro anche i riusciti Swords & Bones e Katana Soul, per citare un paio di titoli di pregio del loro vasto portfolio.

Attualmente Roar of Revenge è disponibile solo per PC. Non sappiamo se arriverà anche su console (magari su Nintendo Switch).