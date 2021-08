Rocket League: i tornei 2v2 arriveranno con la Stagione 4

La stagione 3 di Rocket League finirà l'11 agosto. Con l'avvento del nuovo ciclo di competizioni, Psyonix ha pensato di introdurre una delle modalità più richieste dai fan del gioco, ovvero i tornei 2v2. Con Stagione 4, lo sviluppatore ha intenzione di aggiungere più tornei competitivi ogni giorno, compresi i tornei per il 2v2 e le modalità extra!

I tornei 2v2 funzioneranno esattamente come i tornei 3v3. Basta partecipare a un Torneo Competitivo da soli o con un compagno di squadra per entrare in un gruppo di 32 squadre e tentare la scalata verso la vittoria. Con l'aggiunta di nuovi tornei al programma giornaliero, Psyonix non voleva semplicemente sostituire i tornei 3v3 esistenti, ma espandere il ventaglio delle competizioni competitive alle quali poter partecipare. Ci saranno tra gli 8 e i 13 tornei aggiuntivi a settimana in ogni regione.

LA modalità 2v2 è una delle più richieste dalla community

Espandere il numero di tornei ogni giorno significa che ci saranno i tornei in modalità extra. La modalità extra in primo piano può cambiare ogni giorno, e a rotazione saranno disponibili le varianti Rumble, Hoops, Snow Day e Dropshot. Le squadre parteciperanno ai tornei in modalità extra al loro livello di torneo, ma il ranking del torneo non sarà influenzato dalle prestazioni nei tornei in modalità extra. Tuttavia, i giocatori riceveranno comunque i crediti e i titoli di vincitore del torneo da questi tornei.

La Stagione 4 introdurrà anche una nuova U.I. che mostrerà un registro dei tornei competitivi, incluso quando avete partecipato, come vi siete piazzati e il Rank del torneo. Parlando di Rank, il vostro Rank del torneo sarà ora visualizzato nella schermata iniziale del torneo.

Le novità non sono finite qui. Psyonix annuncerà la prossima settimana una nuova macchina, il nuovo Rocket Pass, l'Arena e tutto quello in arrivo con la Stagione 4.