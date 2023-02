Ruba Dungeon è il dungeon crawler che si gioca con le carte napoletane, dalla Global Game Jam 2023

Uno dei giochi italiani presentati alla Global Game Jam 2023 è stato Ruba Dungeon, un particolare dungeon crawler che si gioca usando le carte napoletane. Si tratta di un sistema di regole per un simpatico gioco da tavolo, che ha come requisiti solo un mazzo di carte napoletane e quattro dadi (ne basta uno, ma quattro sono meglio). L'obiettivo dei giocatori è quello di uscire dal dungeon dopo aver "preso tutte e quattro le Reliquie e aver sconfitto tutti gli undici guardiani".

Le regole spiegano accuratamente come usare le carte per esplorare e combattere (sono anche in italiano, quindi non dovreste faticare troppo a leggere). Ruba Dungeon è stato realizzato da Diego Sacchetti e Ivan Preziosi (Rolling Papers Team). Attualmente è disponibile la versione 0.7 del sistema di gioco, che sarà aggiornata nelle prossime settimane. Se vi interessa, c'è anche un filmato esplicativo di come funziona:

Per scaricare Ruba Dungeon, andate sulla pagina ufficiale del gioco, nel sito della Global Game Jam 2023.