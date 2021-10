Saints Row: video gameplay mostra la città di Santo Ileso

Game Informer ha condiviso un video gameplay di Saints Row, il reboot della saga di giochi d'azione di Volition. Il trailer ci mostra sezioni di guida e un po' di esplorazione della città, Santo Ileso, che fa da sfondo a queste nuove avventure.

La descrizione del video gameplay di Game Informer recita, in traduzione: "Il reboot di Saints Row sta rapidamente diventando uno dei giochi più attesi in uscita nei primi mesi del 2022, e come parte del nostro mese di copertura esclusiva, stiamo condividendo un primo sguardo al mondo di Santo Ileso. Sì, questo significa un gameplay mai visto prima! Questa versione surreale del sud-ovest americano ospita quartieri rustici del deserto, strade affollate della città e vicoli illuminati al neon - i suoi luoghi vibranti sono esplorabili in auto, moto, tuta alare e altro ancora."

Viene anche precisato che quanto mostrato di Saint Row è un "gameplay pre-alpha fornito da Deep Silver e rappresenta un gioco ancora in sviluppo". La grafica, quindi, non è da considerarsi definitiva o rappresentativa del prodotto finale: in altre parole, potrà migliorare ancora rispetto a quanto mostrato.

Il video gameplay non mostra scene di vera azione, ma permette comunque di farsi un'idea dello stile di Saints Row che, a un primo impatto, non ha colpito i fan della saga originale.