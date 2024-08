Samsung Display vola: AMOLED mobile e monitor gaming trainano le vendite

Samsung Display ha chiuso il secondo trimestre del 2024 con risultati positivi, raggiungendo 5,5 miliardi di dollari di vendite e 730 milioni di dollari di profitti operativi. La crescita è stata trainata principalmente dalla divisione mobile AMOLED, che ha beneficiato del lancio di nuovi smartphone di punta da parte dei principali clienti, tra cui Apple.

Oltre ai pannelli AMOLED per smartphone, Samsung Display (SDC) ha registrato un aumento delle vendite anche nel settore degli OLED per dispositivi IT (tablet e laptop) e dei pannelli per monitor gaming.

Secondo SDC, comunque, la domanda di pannelli AMOLED per smartphone è destinata a crescere ulteriormente grazie al potenziale dell'intelligenza artificiale, che potrebbe stimolare la domanda di sostituzione dei dispositivi. Tuttavia, Samsung Display sottolinea che la concorrenza nel settore dei display è in aumento e sarà necessario continuare a innovare e a sviluppare nuove tecnologie per mantenere la leadership. Non è un caso, quindi, che la compagnia coreana abbia acquisito brevetti per OLED senza maschera.

La domanda complessiva del mercato televisivo ha invece registrato un aumento su base annua, con un aumento su base trimestrale dovuto principalmente a eventi sportivi globali. "Grazie al lancio differenziato di nuovi modelli TV nel 2024", si legge nel comunicato di SDS, "la divisione Visual Display ha consolidato la sua leadership nel mercato premium concentrandosi sulla vendita di prodotti strategici, come Neo QLED, OLED e schermi Lifestyle. Tuttavia, la redditività è diminuita su base annua a causa dell'aumento dei costi, dovuto all'aumento dei prezzi dei pannelli e all'intensificarsi della concorrenza sul mercato".

Nella seconda metà del 2024, Samsung prevede quindi che la domanda complessiva del mercato si riprenderà ulteriormente grazie alla crescente domanda di televisori QLED e OLED, soprattutto di grandi dimensioni.