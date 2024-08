Nintendo annuncia il Mega Festival Multiplayer: tanti eventi da agosto a settembre, con sconti e non solo

Gli eventi del Mega Festival Multiplayer

Vediamo quali sono le promozioni di questo periodo:

Mega Promozione 12 + 2 (dal 1 agosto all'8 settembre) - se si acquistare una qualsiasi iscrizione per 12 mesi a Nintendo Switch Online, si ottengono due mesi extra

(dal 1 agosto all'8 settembre) - se si acquistare una qualsiasi iscrizione per 12 mesi a Nintendo Switch Online, si ottengono due mesi extra Mega Promozione Punti d'oro (dal 5 agosto al 18 agosto) - si ottengono +10% di punti Oro per gli acquisti sull'eShop se non si è abbonati a Nintendo Switch Online e un +20% se si è abbonati a Nintendo Switch Online, ma solo per certi videogiochi selezionati (trovate la lista poco sotto)

(dal 5 agosto al 18 agosto) - si ottengono +10% di punti Oro per gli acquisti sull'eShop se non si è abbonati a Nintendo Switch Online e un +20% se si è abbonati a Nintendo Switch Online, ma solo per certi videogiochi selezionati (trovate la lista poco sotto) Mega Giochi in prova (dal 19 agosto al 25 agosto) - gli abbonati di Mega Giochi in prova potranno provare gratuitamente le versioni complete di quattro giochi per ora non svelati, che saranno anche in sconto durante il periodo di prova

(dal 19 agosto al 25 agosto) - gli abbonati di Mega Giochi in prova potranno provare gratuitamente le versioni complete di quattro giochi per ora non svelati, che saranno anche in sconto durante il periodo di prova Mega Saldi Multiplayer (dal 26 agosto all'8 settembre) - una serie di sconti fino al 70% per giochi multigiocatore, compresi party game, titoli co-op e online

La locandina dell'evento Mega Festival Multiplayer

Inoltre, dal 5 agosto all'8 settembre se si gioca un qualsiasi giochi Nintendo Switch in modalità online si possono ottenere ogni settimana 30 punti di platino aggiuntivi, per un massimo di 150 punti platino aggiuntivi. I punti possono essere spesi per ottenere vari premi My Nintendo, compresi set di adesivi, poster e non solo.

I giochi validi per i punti d'Oro bonus durante l'evento Mega Promozione Punti d'oro sono: