Samsung Galaxy G Fold sarà disponibile in alcuni paesi selezionati, senza miglioramenti alla piega

Una delle novità principali nel settore degli smartphone è senz'ombra di dubbio rappresentata dai modelli pieghevoli, iniziati da Samsung Galaxy Z Flip e Samsung Galaxy Z Fold ormai più di 5 anni fa. Per non parlare dei nuovi modelli a doppia piega, con Huawei Mate XT in uscita il prossimo 18 febbraio a far da apripista. In particolare, nelle ultime ore, un rumor suggerirebbe che Samsung Galaxy G Fold, il nuovo e inedito modello di smartphone a doppia piega, potrebbe uscire solo all'interno di alcuni mercati selezionati : scopriamone insieme tutti i dettagli.

Samsung Galaxy G Fold: vendita solo in alcuni mercati?

L'informatore PandaFlash avrebbe confermato all'interno di un post sul social network X che il nuovo Samsung Galaxy G Fold sarà disponibile solo all'interno di alcuni paesi selezionati, nonostante non abbia condiviso dettagli più specifici in merito. Tale informazione non stupirebbe di certo: la stessa Samsung avrebbe infatti pianificato una produzione limitata per il nuovo smartphone a doppia piega, complice le bassi aspettative in termini di richiesta dal pubblico.

Il post di PandaFlash su Samsung Galaxy G Fold

Non aspettiamoci grandi passi in avanti per la piega, che sarà del tutto simile a quanto visto di recente con Samsung Galaxy Z Fold6, complice anche la maggiore difficoltà per la realizzazione di un dispositivo simile. Il nuovo modello condividerà inoltre lo stesso design ad anello per il modulo fotocamere, sulla falsariga del futuro Samsung Galaxy Z Fold7.