Captain America: Brave New World piace ai fan, dopo che la stampa lo ha bocciato

Captain America: Brave New World è il più recente film del Marvel Cinematic Universe. Ci permette di seguire le nuove avventure del nuovo Captain America, di cui abbiamo visto la nascita nella serie TV Disney Plus "Falcon and the Winter Soldier".

I voti di Captain America: Brave New World

Usando come aggregatore di voti il famoso Rotten Tomatoes, possiamo vedere che la stampa ha reagito male a Captain America: Brave New World. Il film - almeno al momento della scrittura - ha un voto pari al 51% (ovvero metà delle recensioni sono negative), con 245 giudizi totali. Potete leggere la nostra recensione qui.

Sam Wilson in Captain America: Brave New World

Va anche notato che questo 51% pone Captain America: Brave New World tra i peggiori film Marvel secondo la critica. Si trova pochi punti sopra The Eternals (47%) e vari sotto The Marvels (62%). Il pubblico invece è molto più benevolo verso il film, con un indice di gradimento pari all'80%.

Ovviamente per Marvel il fattore più importante sono i guadagni al botteghino. Pare che Captain America: Brave New World abbia generato 12 milioni in prevendite negli USA e si anticipa un 90 milioni di vendite durante il fine settimana. Non sono cifre incredibili rispetto ai film di maggior successo di Marvel, ma sarebbe praticamente il doppio rispetto ai 46 milioni di The Marvels (la cifra più bassa per il weekend di apertura dell'MCU).

Vedremo come andranno le cose ora e come andranno per Thunderbolts*, previsto per maggio. Abbiamo anche scoperto il possibile motivo per cui questo film ha un asterisco nel nome.