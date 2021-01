Samsung Galaxy S21, Plus e Ultra ufficiali: caratteristiche, immagini e prezzi Italia

Durante il Galaxy Unpacked 2021 che si è tenuto al CES 2021, Samsung ha annunciato ufficialmente i nuovi modelli Galaxy S21, Plus e Ultra. Di seguito vi presentiamo le caratteristiche, le immagini e i prezzi che si avranno in Italia. Si andrà dagli 879 euro per l'S21 da 128GB ai 1459 euro della versione S21 Ultra 5G da 512GB.

I Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra saranno rispettivamente equipaggiati con display Dynamic AMOLED da 6,2", 6,7" e 6,8". Questi smartphone sono tutti in grado di supportare sino 120Hz in FHD+. Il modello ultra supporterà questa caratteristica anche in WQHD+.

Tutte i modelli sono dotati della nuova piattaforma Exynos 2100 con modem 5G integrato e realizzata con processo produttivo a 5nm. Un processore che nelle intenzioni del colosso coreano dovrebbe avere prestazioni equivalenti ai processori Qualcomm.

Per la prima volta la serie S sarà compatibile con la S Pen, fino ad oggi prerogativa degli smartphone Galaxy Note. L'unico compatibile, al momento, è il modello Ultra, al quale è stata riservata anche la proposta più ricca in fatto di fotocamere. Ieri anticipavamo le carateristiche di questi sensori, oltre al fatto che non saranno contenuti caricatore e cuffie all'interno della confezione, anche se Amazon ha deciso di regalarne uno.