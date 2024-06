Samsung Galaxy Z Fold 6, nuove conferme per il design squadrato: specifiche simili e prezzo che sale?

Il leaker Ice Universe ha infatti condiviso immagini di un presunto prototipo del Galaxy Z Fold 6, che rivelano un design più squadrato rispetto al suo predecessore, il Galaxy Z Fold 5. Le cornici attorno ai sensori della fotocamera posteriore sono ora nere anziché argentate, conferendo al dispositivo un aspetto più moderno e accattivante. Ma i leak di queste ore non si sono limitati al design, visto che sono finiti ad ipotizzare anche le specifiche tecniche del nuovo dispositivo.

Specifiche tecniche: poche novità all'orizzonte, a parte il prezzo

Nonostante le modifiche estetiche, le specifiche tecniche del Galaxy Z Fold 6 potrebbero non differire molto da quelle del modello precedente. Secondo le indiscrezioni, il display OLED interno da 7,6 pollici manterrà la frequenza di aggiornamento a 120Hz, mentre il display esterno crescerà leggermente da 6,2 a 6,3 pollici.

Galaxy Z Fold 5 vicino al potenziale prototipo di Galazy Z Fold 6

Sotto la scocca, il Galaxy Z Fold 6 dovrebbe essere alimentato dal nuovo chip Snapdragon 8 Gen 3, affiancato da 12 GB di RAM LPDDR5X e fino a 1 TB di spazio di archiviazione. Il comparto fotografico potrebbe rimanere invariato, con una fotocamera principale da 50 MP, un obiettivo ultrawide da 12 MP e un teleobiettivo da 10 MP.

Nonostante le poche novità dal punto di vista delle specifiche, il Galaxy Z Fold 6 potrebbe essere lanciato a un prezzo più elevato rispetto al suo predecessore. Secondo alcune indiscrezioni, il prezzo di partenza potrebbe essere di 1.899,99 dollari, 100 dollari in più rispetto al Galaxy Z Fold 5.

Per avere conferma di tutte le informazioni e scoprire ulteriori dettagli sul Galaxy Z Fold 6, non dovremo comunque attendere a lungo. Il prossimo Galaxy Unpacked dovrebbe essere imminente e i segnali che si tenga il 10 luglio 2024, quando in Italia saranno le 15:00, sono ormai numerosi: è lì che Samsung dovrebbe presentare i suoi nuovi dispositivi pieghevoli e qui potete leggere cosa aspettarsi oltre ai nuovi Fold e Flip.