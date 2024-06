Dragon Ball: Sparking! Zero includerà personaggi e situazioni dell'originale Dragon Ball?

Stando ad alcune immagini, sembra che Dragon Ball: Sparking! Zero includerà personaggi e situazioni provenienti dall'originale Dragon Ball, ad esempio un Goku in versione bambino e lo scontro finale con l'esercito del Red Ribbon.

Lo stesso Goku bambino sarebbe stato individuato di sfuggita in uno dei trailer di Sparking! Zero, insieme a figure come Spopovich, Darbura e Zarbon, provenienti rispettivamente dalla saga di Majin Bu e da quella di Freezer.

In attesa di una conferma ufficiale da parte di Bandai Namco, la community è divisa in merito a questi riferimenti: per alcuni sono legittimi e rivelano una parte del roster del gioco, per altri si tratta di personaggi legati eventualmente a flashback dello story mode.