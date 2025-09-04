0

Samsung Odyssey G8: il monitor da gaming 4K, OLED e con FreeSync Premium Pro in maxi offerta su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile un'offerta molto allettante e interessante sul monitor da gaming Odyssey G8 di Samsung.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   04/09/2025
Samsung Odyssey OLED G8

Su Amazon, oggi, è disponibile una promozione super interessante e allettante per chiunque sia alla ricerca di un monitor da gaming: si tratta dell'Odyssey G8 OLED di Samsung che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 20% (200€) per un costo totale e finale d'acquisto di 799,90€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui giù: Il Samsung Odyssey OLED G8 è un monitor gaming pensato per chi cerca il massimo in termini di qualità visiva e fluidità. Si tratta di un pannello OLED da 27 in formato 16:9 e con una risoluzione in 4K.

Ulteriori dettagli tecnici

Questo monitor offre immagini estremamente dettagliate e colori vibranti, supportati dalla tecnologia HDR10+ e da un contrasto straordinario di 1.000.000:1. La superficie opaca con tecnologia Glare Free riduce i riflessi, permettendo di giocare anche in ambienti luminosi senza distrazioni.

Monitor Samsung Odyssey G8
Monitor Samsung Odyssey G8

Sul fronte delle prestazioni, questo monitor si distingue per un refresh rate di 240 Hz e un tempo di risposta di soli 0,03 ms (GtG), caratteristiche che garantiscono una reattività istantanea e un gameplay fluido, ideale per i titoli competitivi. Inoltre, la compatibilità con FreeSync Premium Pro elimina fenomeni come tearing e stuttering, offrendo un'esperienza di gioco stabile e immersiva. Dotato, infine, di 2 porte HDMI, 1 DisplayPort, ingresso audio, 1 USB-B upstream e 2 USB-A downstream.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Samsung Odyssey G8: il monitor da gaming 4K, OLED e con FreeSync Premium Pro in maxi offerta su Amazon