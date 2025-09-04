Samsung Odyssey G8: il monitor da gaming 4K, OLED e con FreeSync Premium Pro in maxi offerta su Amazon

Su Amazon, oggi, è disponibile una promozione super interessante e allettante per chiunque sia alla ricerca di un monitor da gaming: si tratta dell'Odyssey G8 OLED di Samsung che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 20% (200€) per un costo totale e finale d'acquisto di 799,90€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui giù: Il Samsung Odyssey OLED G8 è un monitor gaming pensato per chi cerca il massimo in termini di qualità visiva e fluidità. Si tratta di un pannello OLED da 27 in formato 16:9 e con una risoluzione in 4K.