Octopath Traveler 0 svela risoluzione e framerate su Nintendo Switch 1 e 2, PlayStation, Xbox e PC

Square Enix ha svelato risoluzione e framerate di tutte le versioni di Octopath Traveler 0. Nintendo Switch 2 e PS4 sulla carta sembrano alla pari.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   04/09/2025
Tramite il sito ufficiale di Octopath Traveler 0, Square Enix ha svelato i target di risoluzione e framerate per ogni versione del gioco.

Per quanto riguarda PS5 e Xbox Series X|S, il titolo supporta una risoluzione fino al 4K e un framerate massimo di 120 fps, (a patto di avere un televisore con uscita a 120Hz), forse persino superflui se consideriamo che parliamo di un GDR con combattimenti a turni. La Xbox Series S, invece, si ferma a una risoluzione di 1080p, pur mantenendo il framerate fino a 120 fps.

Nintendo Switch 2 e PS4 alla pari

La situazione è più particolare su Nintendo Switch e Switch 2. La prima versione raggiunge i 720p a 60 fps, mentre la seconda arriva fino a 1080p sempre a 60 fps, al pari di PS4. Tuttavia, non è stato chiarito se questi valori si riferiscano alla modalità portatile o a quella dock. Su PC, come prevedibile, tutto dipende dalla configurazione hardware e dal tipo di display utilizzato. È stato però specificato che il gioco non supporta il formato ultrawide, e su schermi con aspect ratio superiore al 16:9 compariranno bande nere ai lati.

Riepilogando:

  • PS5: risoluzione fino al 4K e framerate fino a 120 fps
  • Xbox Series X: risoluzione fino al 4K e framerate fino a 120 fps
  • Switch 2: risoluzione fino a 1080p e framerate fino a 60 fps
  • PS4: risoluzione fino a 1080p e framerate fino a 60 fps
  • Xbox Series S: risoluzione fino a 1080p e framerate fino a 120 fps
  • Nintendo Switch: risoluzione fino a 720p e framerate fino a 30 fps
  • PC: risoluzione variabile in base al display e framerate fino a 120 fps (solo formato 16:9)

Un'altra differenza tra le varie versioni è il numero di strutture che si può posizionare nella modalità builder in cui i giocatori ricostruiscono la città natale del protagonista. Nel caso di PS5, Xbox Series X|S e PC si potranno costruire fino a 500 edifici, su PS4 e Switch 2 si scende a 400 e infine su Switch 1 solo 250.

Vi ricordiamo che Octopath Traveler 0 sarà disponibile dal 4 dicembre su Nintendo Switch, Switch 2, PC, PS4, PS5 e Xbox Series X|S.

