Octopath Traveler 0 svela risoluzione e framerate su Nintendo Switch 1 e 2, PlayStation, Xbox e PC

Per quanto riguarda PS5 e Xbox Series X|S , il titolo supporta una risoluzione fino al 4K e un framerate massimo di 120 fps, (a patto di avere un televisore con uscita a 120Hz), forse persino superflui se consideriamo che parliamo di un GDR con combattimenti a turni. La Xbox Series S , invece, si ferma a una risoluzione di 1080p, pur mantenendo il framerate fino a 120 fps.

Tramite il sito ufficiale di Octopath Traveler 0 , Square Enix ha svelato i target di risoluzione e framerate per ogni versione del gioco.

Nintendo Switch 2 e PS4 alla pari

La situazione è più particolare su Nintendo Switch e Switch 2. La prima versione raggiunge i 720p a 60 fps, mentre la seconda arriva fino a 1080p sempre a 60 fps, al pari di PS4. Tuttavia, non è stato chiarito se questi valori si riferiscano alla modalità portatile o a quella dock. Su PC, come prevedibile, tutto dipende dalla configurazione hardware e dal tipo di display utilizzato. È stato però specificato che il gioco non supporta il formato ultrawide, e su schermi con aspect ratio superiore al 16:9 compariranno bande nere ai lati.

Un'altra differenza tra le varie versioni è il numero di strutture che si può posizionare nella modalità builder in cui i giocatori ricostruiscono la città natale del protagonista. Nel caso di PS5, Xbox Series X|S e PC si potranno costruire fino a 500 edifici, su PS4 e Switch 2 si scende a 400 e infine su Switch 1 solo 250.

Vi ricordiamo che Octopath Traveler 0 sarà disponibile dal 4 dicembre su Nintendo Switch, Switch 2, PC, PS4, PS5 e Xbox Series X|S.