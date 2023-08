Samsung QLED Q80C 98': arriva in Italia lo smart TV 4K extra-large; ecco prezzo e dettagli

È arrivato in Italia il QLED Q80C da 98", il nuovo smart TV di Samsung caratterizzato da dimensioni gargantuesche al netto di un design ultrasottile. Scopriamo dettagli e prezzo di questo pannello premium.

Il QLED Q80C è dotato di un processore Neural Quantum 4K, che grazie all'utilizzo dell'intelligenza artificiale è in grado di migliorare la qualità delle immagini e adattarle a uno schermo di taglia gigante come in questo caso. Di conseguenza le immagini appaiono più chiare e realistiche, con una profondità di campo maggiore.

Lo Smart TV di Samsung si avvale anche della tecnologia Quantum HDR+, che consente di apprezzare i più piccoli particolari tanto nelle scene buie che in quelle illuminate. Grazie ai Quantum Dot, inoltre, il QLED Q80C offre una gamma cromatica ampia e colori vivaci e naturali.

Con un pannello premium di queste dimensioni non poteva mancare la modalità EyeComfort, che aiuta a ridurre l'affaticamento visivo tramite un sensore integrato che regola in modo automatico tono e luminosità dello schermo in base all'orario della giornata. Ad esempio, di sera viene attivata la riduzione del livello di luce blu e di conseguenza le immagini avranno toni più caldi e saranno meno stancanti alla vista.

Una foto ufficiale del TV in salotto

Il QLED Q80C di Samsung supporta il sistema audio Dolby Atmos, che garantisce un sonoro di alta qualità, in accoppiata con la tecnologia proprietaria OTS Lite (Object Tracking Sound), che traccia ogni movimento nelle scene regolando l'audio di conseguenza fornendo un'esperienza ancora più coinvolgente, e Q-Symphony, che garantisce una sinergia completa tra altoparlanti del TV e soundbar. Nonostante sia dotato di uno schermo da 98 pollici, il QLED Q80C di Samsung si integra in modo armonioso nell'abitazione grazie a un design super-slim che vanta solo 48,4 mm di spessore.

Come il resto della line-up 2023 di Samsung, non poteva mancare il Samsung Smart Hub, ovvero l'interfaccia che raggruppa tutte le preferenze dell'utente in un solo posto. Per i giocatori c'è poi la Samsung Gaming Hub, un app che sfrutta il cloud per permettere agli utenti di giocare in streaming alcuni dei giochi più popolari del momento, come Fortnite, Forza Horizon 5 e Minecraft Legends tramite servizi in abbonamento come Xbox Game Pass e NVIDIA GeForce NOW. Samsung QLED Q80C da 98 pollici è disponibile per l'acquisto al prezzo di 7.499 euro sul sito ufficiale della compagnia e nei negozi specializzati. Ma già su Amazon, ad esempio, si può trovare con una scontistica veramente esagerata.