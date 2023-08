Intel: tutti i prodotti e le CPU sono in linea con la tabella di marcia, anzi sono in anticipo

Durante la tradizionale chiamata aziendale con gli investitori per dichiarare gli utili registrati, Intel ha rassicurato questi ultimi sull'avanzamento dei lavori dei propri prodotti, garantendo non solo che la tabella di marcia è rigorosamente rispettata, ma che alcuni chip sono addirittura in anticipo. Nello specifico, sembra che le CPU Arrow Lake siano già in attive e perfettamente funzionanti nei Fabs, i laboratori tecnologici di fabbricazione digitale. Questo non implica necessariamente che i processori di questa gamma arriveranno prima sul mercato, ma indica soprattutto agli investitori che tutto procede al meglio all'interno dell'azienda.

Intel torna in attivo Intel è tornata a registrare utili: da adesso piena produttività verso i progetti futuri Intel è tornata in attivo dopo un periodo difficile, sia per i consumatori alla ricerca di componenti per PC, sia per i produttori che hanno visto calare le proprie vendite. Solo durante l'ultima chiamata finanziaria si è appreso che l'azienda è tornata a generare utili dopo diversi trimestri in rosso. Vedere il segno più in bilancio è sicuramente un sospiro di sollievo per la società, che dopo un periodo di assestamento di mercato e un'importante ristrutturazione interna, riesce a uscire a testa alta da un periodo piuttosto turbolento. Quale occasione migliore quindi per annunciare che i lavori sui prossimi prodotti stanno procedendo così bene da essere in anticipo?

Parola di CEO I progetti di Intel stanno dunque procedendo come previsto, con alcune produzioni addirittura in anticipo Ad annunciare questa lieta notizia ci ha pensato Pat Gelsinger, CEO di Intel, che ha dichiarato: "Sono lieto di annunciare che tutti i nostri programmi sono puntuali o addirittura in anticipo rispetto al programma. Rimaniamo sulla buona strada per 5 nodi in 5 anni e per riconquistare le prestazioni dei transistor e la leadership nelle prestazioni energetiche entro il 2025". Gelsinger ha anche parlato del futuro e dei grandi passi avanti compiuti dall'azienda: "Nel secondo trimestre, abbiamo annunciato di essere i primi a implementare il silicio per l'erogazione di potenza sul lato posteriore con oltre 2 anni di anticipo rispetto al settore, consentendo risparmi energetici, efficienza dell'area e miglioramenti delle prestazioni per una maggiore domanda di elaborazione, ideale per casi d'uso come AI, CPU e grafica".