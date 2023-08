The Witcher: Andrzej Sapkowski sta scrivendo un nuovo libro, ecco quando uscirà

Andrzej Sapkowski sta scrivendo un nuovo libro della saga di The Witcher: l'autore lo ha annunciato all'interno di un podcast ucraino su YouTube, dicendo che ci vorrà al massimo un anno, non di più, perché arrivi nei negozi.

"In genere non rivelo cose come questa perché non si sa mai cosa può accadere", ha detto Sapkowski, poche ore dopo le ultime dichiarazioni del producer della serie Netflix. "Magari farò qualcosa, magari no. Finora, quando ho detto che avrei scritto un libro e poi non l'ho fatto, la gente se n'è lamentata come se avessi voluto ingannarla."

"Per questo non mi piace parlare di ciò a cui lavoro finché non l'ho completato: se non è finito, per me è come se non esistesse. Visto che però faccio sempre delle eccezioni per gli ucraini, stavolta andrà diversamente: sì, sto lavorando a un nuovo libro di The Witcher e lo sto facendo con una certa costanza. Potrebbe richiedermi un anno, ma non di più."