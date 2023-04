Samsung valuta di lasciare Google per passare a Microsoft Bing sui Galaxy, per un report

Secondo quanto riferito da New York Times, sembra che Samsung stia valutando la possibilità di lasciare Google per passare a Microsoft Bing come sistema di ricerca su internet di default sugli smartphone Galaxy, cosa che avrebbe generato notevoli reazioni nella casa di Mountain View.

Verso la fine di marzo, si è diffusa la notizia di questa possibilità di cambio sostanziale nel sistema di ricerca predefinito dei Samsung Galaxy, cosa che ha generato "panico" in Google, secondo quanto riferito da alcune fonti interne alla testata giornalistica americana.

Si tratterebbe di un cambio epocale, considerando che Google è sempre stato il motore di ricerca predefinito per la stragrande maggioranza degli smartphone, laddove Microsoft Bing è sempre stato visto come una scelta secondaria.

Tuttavia, grazie soprattutto ai progressi effettuati in termini di intelligenza artificiale da Microsoft, il nuovo Bing sta iniziando a proporsi come un'alternativa sempre più valida e anche i produttori di smartphone stanno cominciando a vederlo in maniera diversa e valutare la possibile implementazione in maniera maggiormente integrata con i propri prodotti.

Si tratta anche di accordi commerciali di notevole rilievo: secondo New York Times, gli accordi di licenza stipulati con Samsung valgono circa 3 miliardi all'anno per Google, dunque la potenziale perdita sarebbe notevole. Anche per questo motivo, la Alphabet starebbe investendo notevolmente nell'ambito dell'IA, per cercare di contrastare l'avanzata di Bing che può già contare su un notevole supporto fornito dagli avanzamenti di ChatGPT-4.