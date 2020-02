Scalebound, Platinum Games vorrebbe finirlo, ma serve il permesso di Microsoft

Platinum Games vorrebbe completare l'action-GdR a base di musica e draghi Scalebound. Lo ha detto in una recente intervista il producer Atsushi Inaba. Cosa frena lo sviluppatore? Il fatto che per farlo serva il permesso di Microsoft, la compagnia che detiene i diritti del gioco.



L'annuncio di The Wonderful 101: Remastered ha messo Platinum Games al centro dell'attenzione. Sono molte le informazioni che arrivano dallo studio giapponese, molte delle quali riguardano i misteriosi Platinum 4, altre progetti presenti ed alcune persino lavori passati. Come Scalebound.



L'action-GdR in esclusiva per Xbox One e PC, infatti, è ancora una ferita aperta nel cuore di molti: presentato in pompa magna nel 2013, Scalebound è stato cancellato senza troppe cerimonie quattro anni dopo. Adesso che per i Platinum si sono aperte le porte di Kickstarter la domanda è d'obbligo: ci sarà modo di vedere finito il gioco?



Il Producer Atsushi Inaba ha risposto in questo modo ai colleghi portoghesi di Eurogamer: Scalebound è "una proprietà intellettuale posseduta al 100% da Microsoft. Qualunque cosa accada con questo progetto, lo farà col benestare di Microsoft. Ma è un gioco che amiamo e se ce ne sarà la possibilità, ci piacerebbe molto lavorarci ancora."



Una bella notizia quindi, seguita da una -forse- brutta: dopo il tentativo di acquisto non andato in porto di Platinum Games non sappiamo quali siano i rapporti tra le due compagnie. Secondo voi ci sono speranze per Scalebound di venire alla luce?