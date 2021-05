Scarlet Nexus: la demo su Xbox Series X va a 4K nativi e 60 fps, secondo un'analisi

Scarlet Nexus ha una demo scaricabile al momento su Xbox Series X e Series S, che se non altro ha consentito di fare anche una prima analisi in video delle performance e della risoluzione anche se al momento solo sulle console Microsoft.

La demo in questione è infatti esclusiva per Xbox Series X|S, dunque per ora la versione di prova del nuovo gioco Bandai Namco può essere analizzata solo su tali piattaforme. Il primo video in questo senso arriva dal solito ElAnalistaDeBits, riportato da Twisted Voxel con un ottimo responso per quanto riguarda la console maggiore di Microsoft, peraltro.

In base a quanto rilevato dallo youtuber specializzato ormai in queste analisi, sembra che la versione Xbox Series X di Scarlet Nexus come risoluzione raggiunga e mantenga i 4K nativi, con frame-rate di 60 fps pressoché costanti.

Xbox Series S ha invece risoluzione 1440p ma anche questa mantiene i 60 fps, mentre la versione per la generazione precedente, Xbox One, raggiunge i 1080p ma resta bloccata a 30 fps. Oltre alle differente in termini di risoluzione e frame-rate, si registra anche un filtro anisotropico superiore su Xbox Series X, mentre questo su Xbox One tende a sfumare troppo l'immagine rendendola poco definita.

Per il resto, come texture e qualità di ombre e illuminazione la fonte in questione non rileva differenze sostanziali tra le diverse versioni.