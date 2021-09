Scarlet Nexus: update 1.03 disponibile, tutte le novità introdotte

Scarlet Nexus, gioco di ruolo d'azione di Bandai Namco, ha ricevuto un nuovo aggiornamento. Precisamente, parliamo dell'update 1.03 che introduce varie novità. Vediamo tutti i dettagli su quanto introdotto nel gioco grazie alla patch note ufficiale.

Scarlet Nexus introduce le seguenti modifiche e correzioni con l'update 1.03:



Sono state aggiunte nuove impostazioni alle schermate delle opzioni.

Sono state implementate correzioni per bug e miglioramenti.

Migliorata l'assistenza alla mira con l'opzione "lock on".

Nuove impostazioni della distanza e del tracciamento della telecamera.

Nuove impostazioni della velocità della telecamera con lock-on attivo.

Nuove opzioni per attivare/disattivare le animazioni SAS durante l'attivazione.

Nuovi sottotitoli e dimensioni dei caratteri.

Movimento dei personaggi più fluido.

Scarlet Nexus

Come possiamo vedere, si tratta di correzioni minori che migliorano la fruizione del gioco, ma non aggiungono contenuti nuovi o modifiche sostanziali all'esperienza di Scarlet Nexus. Come sempre, in ogni caso, un buon update correttivo non è mai spiacevole.

Ricordiamo che Scarlet Nexus è disponibile su PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e PlayStation 5. Potete leggere la nostra recensione, nella quale vi spieghiamo che: "Scarlet Nexus è un action RPG in stile anime visivamente notevole, capace di utilizzare la tecnica del cel shading in maniera davvero efficace, sia per i personaggi che per alcuni degli scenari, e di proporre un bestiario di nemici caratterizzati da un design assolutamente folle e fuori di testa, come raramente se ne sono visti. Il gioco soffre per via di una struttura che tende a riciclare le ambientazioni e a trascurare il modo in cui ci si muove e si interagisce al loro interno, figlio di una concezione sostanzialmente old-gen, ma può contare su di una lunga (doppia!) campagna e su un sistema di combattimento che cresce di ora in ora, mettendoci a disposizione un repertorio di mosse assolutamente spettacolare."