La scheda grafica RTX 4070 aorus Master 12GB è in sconto su Amazon: regala una copia di Black Myth: Wukong

Su Amazon Italia è ora possibile sfruttare una promozione speciale per una scheda grafica RTX 4070 aorus Master 12GB che, oltre a essere in sconto, regala con l'acquisto anche una copia PC di Black Myth: Wukong. Lo sconto segnalato è dell'8% rispetto al prezzo mediano. Vi basta raggiungere questo indirizzo oppure utilizzare il box che vedete qui sotto. Il prezzo mediano segnalato da Amazon è 657.40€. ll prezzo medio degli ultimi 90 giorni era 740,41€, condizionato anche dal fatto che per il grosso di luglio la GPU è stata in vendita all'esagerato prezzo di 932€. Ciò che conta è che si trovi ora al prezzo minimo storico. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.