Lo schermo LG OLED C4 2024 con pixel autoilluminanti e funzioni gaming è al minimo storico su Amazon

Siete in cerca di un nuovo televisore per le vostre sessioni da gaming? Allora dovreste dare un'occhiata alla promozione di Amazon Italia per lo schermo LG OLED evo da 42 pollici della serie C4 del 2024. Lo sconto è del 38% rispetto al prezzo consigliato, ovvero un risparmio di 500€. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link . Il prezzo consigliato è 1.299€, mentre il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Le caratteristiche dello schermo LG OLED

Lo schermo LG OLED evo della serie C4 2024 propone la tecnologia dei pixel auto-illuminanti per creare immagini più colorate e dettagliate. Utilizza il processore α9 Gen7 con IA che garantisce una mappatura dei toni dinamica su 20.000 zone per fotogramma.

Le dimensioni dello schermo LG OLED evo

Questo modello è quello di dimensioni più piccole, con tutta la tecnologia usata per i modelli più grandi, perfetto però per chi ha meno spazio a disposizione per lo schermo. Potete usarlo sia per guardare film e serie TV che per il gaming, con il supporto a Dolby Vision e Dolby Atmos. Supporta VRR, G-Sync e Free-Sync per giocare fino a 4K e 144 Hz con le sue quattro porte HDMI. Propone anche una Game Dashboard e Optimizer.