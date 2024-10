Annunciata la data di uscita di Avatar: Frontiers of Pandora - Secrets of the Spires

Il lancio dell'espansione è in programma per il 26 novembre su tutte le piattaforme, ovvero PS5, Xbox Series X|S e PC. Non si è parlato ancora di prezzi nello specifico, ma dovrebbe essere di 14,99 euro come il precedente DLC, The Sky Breaker. Ricordiamo inoltre che tutte le espansioni attualmente annunciate sono incluse nel Season Pass venduto a 39,99 euro, a sua volta compreso nella Gold e Ultimate Edition di Avatar: Frontiers of Pandora.

Ubisoft e Massive Entertainment hanno annunciato la data di uscita di Secrets of the Spires , il secondo DLC della storia di Avatar: Frontiers of Pandora , che introdurrà una nuova area e battaglia aeree.

I primi dettagli sul DLC

Stando ai primi dettagli condivisi da Ubisoft, in Secret of the Spires combatteremo in "epici scontri aerei per scoprire i segreti di una nuova regione e ripristinare la pace prima che sia troppo tardi". Il post su X qui sotto aggiunge che la nuova area si chiama "Spires of the Clouded Forest" e si tratta di una "spettacolare regione montuosa di Pandora". Probabilmente maggiori dettagli verranno condivisi nelle settimane che precederanno la pubblicazione dei nuovi contenuti.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Avatar: Frontiers of Pandora è disponibile per PC, Xbox Series X/S e PS5. Si tratta di un action open world ambientato nell'universo narrativo creato dal regista James Cameron, arrivato al secondo film e di cui è stato annunciato un terzo film. Il gioco si svolge nella Frontiera Occidentale di Pandora e segue le vicende di un Na'vi che è stato rapito e addestrato dalla RDA che, dopo essersi liberato, si riconette alla proprie radici per proteggere Pandora. Se volete saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di Avatar: Frontiers of Pandora.