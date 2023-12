Sea of Stars: rimosso il personaggio di The Completionist dopo le polemiche sullo youtuber

In un recente aggiornamento a Sea of Stars, Sabotage Studio ha di fatto rimosso il personaggio di Jirard the Constructionist e tutti i riferimenti a questo presenti nel gioco, in seguito alle polemiche che hanno investito lo youtuber Jirard "The Completionist" Khalil, a cui il cameo in questione è riferito.

Nelle scorse settimane è infatti emerso una sorta di scandalo riguardante lo youtuber, famoso fin qui per i suoi streaming incentrati sul completamento totale di vari videogiochi e organizzati spesso per raccogliere fondi per beneficienza.

In base a varie indagini, è emerso che 600.000 dollari che erano stati raccolti da Khalil attraverso alcuni stream di beneficienza non erano effettivamente mai stati versati alle associazioni benefiche che dovevano riceverli, nonostante si trattasse di donazioni effettuate dagli utenti molto tempo fa.