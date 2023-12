GameStop propone Lies of P, Street Fighter 6 e Goldrake nel Calendario dell'Avvento del 17 dicembre

Giornata ricchissima per il Calendario dell'Avvento di GameStop, l'iniziativa natalizia della catena di rivenditori attraverso la quale, ogni giorno, vengono effettuate delle offerte con sconti molto interessanti: nella giornata di oggi, 17 dicembre 2023, ne sono protagoniste tre delle maggiori novità uscite quest'anno con Lies of P, Street Fighter 6 e Goldrake: Il Banchetto dei Lupi, ma non solo.

Come sempre, potete trovare tutte le offerte di oggi in questa pagina sul sito di GameStop, che offre una comoda panoramica su tutti gli sconti in corso nella giornata di oggi. Nel caso siate interessati, dovete affrettarvi all'acquisto: i prodotti sono disponibili fino a esaurimento scorte e verranno sostituiti domani da altre offerte.