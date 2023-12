Just Dance 2024 per Nintendo Switch in sconto al prezzo minimo storico su Amazon

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una copia di Just Dance 2024 per Nintendo Switch (solo codice). Lo sconto è rispettivamente del 42%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite i box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 59.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e arriva prima di Natale.

Questa versione di Just Dance 2024 per Nintendo Switch propone una scatola senza cartuccia, ma include un codice per fare il download. Potrete quindi usare il gioco solo se avete una connessione internet e un account Nintendo. È però possibile giocare offline: dovete prima scaricare le canzoni mentre siete connessi a internet e poi potrete usarle mentre siete sconnessi. Quando si è offline è possibile usare solo il controller Joy-Con.