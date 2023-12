Poppy Playtime: Chapter 1 è in arrivo su PlayStation e Switch, Huggy Wuggy è vicinissimo

Poppy Playtime: Chapter 1 è infine in arrivo anche su console, almeno per quanto riguarda PlayStation e Nintendo Switch, dopo essersi affermato su PC come una sorta di fenomeno di massa. L'horror con protagonista l'inquietante pupazzo Huggy Wuggy ha una data d'uscita, anzie due: sarà disponibile 20 dicembre 2023 su PS4 e PS5, e poco dopo su Nintendo Switch.

Per quanto riguarda la data precisa sulla console Nintendo c'è ancora un po' di incertezza, in quanto le informazioni sembrano puntare alternativamente al 21 o al 25 dicembre, anche se la prima delle due date sembra forse più probabile. In ogni caso, si tratta di un port dell'horror uscito su PC nel 2021.

Mentre la versione PC sta per ricevere il Capitolo 3 proprio questo mese, la serie di avventure horror è in arrivo su console, almeno per quanto riguarda PlayStation e Nintendo Switch.