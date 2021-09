SEGA annuncerà un nuovo gioco di ruolo al TGS 2021

SEGA ha svelato che annuncerà un nuovo gioco di ruolo al TGS 2021. Lo ha fatto nella descrizione del suo stream nella pagina degli stream dell'evento. Purtroppo non ha fornito alcun dettaglio in merito, quindi è difficile anche fare ipotesi. L'unica certezza è che non dovrebbe essere un titolo di Atlus, perché la compagnia non viene citata in quella particolare linea.

Che sia un nuovo Sakura Wars o un altro Phantasy Star? Magari uno Shining Force? Naturalmente stiamo facendo ipotesi a caso, anche perché non è possibile fare altro. In realtà la possibilità di un nuovo Sakura Wars è più concreta delle altre, perché sul sito del Tokyo Game Show 2021 appare il logo del 25° anniversario della serie. Comunque sia non si può mai dire. Potrebbe essere anche Valkyria Revolution 2, per quel che ne sappiamo. Per scoprirlo, non ci resta che aspettare l'evento.