Sei alla ricerca di un nuovo paio di auricolari? Le Nothing Buds Pro 2 sono al minimo storico su Amazon

Se sei alla ricerca di un nuovo paio di cuffie sei nel posto giusto giusto: le Nothing Buds Pro 2 sono al minimo storico su Amazon.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   07/08/2025
Su Amazon, oggi, è presente e disponibile un'offerta molto allettante e interessante su un ottimo paio di cuffie auricolari, si tratta delle Nothing Buds Pro 2 che vengono vendute al loro minimo storico sulla piattaforma: la promo prevede uno sconto attivo del 17% per un prezzo finale e totale d'acquisto di 54,01€. Puoi acquistare le cuffie direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina prodotto cliccando sul box dedicato qui giù: Gli auricolari Buds Pro 2 offrono un'esperienza audio avanzata e personalizzabile, grazie al selettore smart di cui sono dotate. Questo comando permette di regolare il volume, gestire la riproduzione, attivare la cancellazione del rumore, l'assistente vocale, la modalità a bassa latenza o disattivare il microfono, semplicemente ruotandolo o premendolo.

Ulteriori dettagli tecnici

Il suono è certificato Hi-Res con tecnologia LDAC e Dirac, capace di offrire un audio chiaro e cinematografico a 360°, grazie al supporto HRTF per un effetto spaziale immersivo. La Ultra Bass Technology 2.0 intensifica i bassi per un'esperienza più coinvolgente.

La cancellazione attiva del rumore ibrida fino a 50 dB, insieme alla tecnologia intelligente ANC, filtra efficacemente i rumori ambientali anche in movimento. Durante le chiamate, sei microfoni ad alta definizione e Clear Voice Technology 2.0 garantiscono una voce sempre nitida, supportata dalla tecnologia Wind Noise Reduction 2.0.

