Shin Megami Tensei 5: Vengeance arriva in anticipo, nuova data d'uscita annunciata

Non si tratta di un grande cambiamento, ma in un'industria che ci ha abituato a posticipi e ritardi anche piuttosto consistenti è una notizia che arriva alquanto di sorpresa e che farà sicuramente più felici tutti coloro che stanno aspettando questa nuova versione dell'originale uscito come esclusiva su Nintendo Switch.

Il particolare gioco di ruolo nipponico, appartenente alla storica serie di Atlus, è ora previsto arrivare il 14 giugno 2024 su PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S, ovvero una settimana prima rispetto alla data del 21 giugno che era stata annunciata in precedenza.

Con una mossa estremamente rara di questi tempi, Atlus e Sega hanno annunciato uno spostamento della data d'uscita di Shin Megami Tensei 5: Vengeance che uscirà dunque in anticipo rispetto a quanto riferito in precedenza, sebbene solo di qualche giorno.

Novità e personaggi

Shin Megami Tensei 5 Vengance, una scena del gioco

Dopo il lancio nel 2021 e 1 milione di copie vendute dall'originale Shin Megami Tensei 5 su Nintendo Switch, Atlus propone una versione riveduta, corretta ed espansa con questo Shin Megami Tensei 5: Vengeance, che giunge anche su tutte le altre piattaforme.

Oltre a una rielaborazione generale della grafica e del gameplay, la particolarità di questa versione è la presenza di due percorsi diversi: il Canon of Creation che riprende sostanzialmente la storia presente già nell'originale, e il Canon of Vengeance che rappresenta invece un elemento del tutto nuovo.

Quest'ultimo "canone" ci porta in una drammatica storia di vendetta per il caduto, che inizia da una prima parte simile alla narrazione originale ma cambia in maniera drastica nella seconda metà del gioco, rappresentando dunque qualcosa di totalmente diverso anche per coloro che hanno già completato l'originale su Nintendo Switch.

Con l'occasione, Atlus ha presentato anche i personaggi principali di Shin Megami Tensei 5: Vengeance, visibili nella galleria qui sotto.

Si tratta di Tao Isonogami, ragazza matura e protettiva, sempre pronta a difendere gli altri e che si unisce al protagonista una volta entrati in Bethel, Yuzuru Atsuta, amico del protagonista e dotato di un forte senso di giustizia, l'altro compagno di classe Ichiro Dazai, scherzoso e guascone ma piuttosto abile in combattimento e poi la sorellina Miyazu Atsuta e la fragile Sahori Itsukishima.

Per conoscere meglio il gioco, vi rimandiamo al nostro speciale con tutte le novità del Nintendo Direct per Shin Megami Tensei 5: Vengeance.