Diablo 4: Stagione 4 porta enormi novità a loot e altro, data posticipata a maggio

Tale ritardo è spiegato dalla lavorazione piuttosto intensa effettuata da Blizzard per la Stagione 4, che prevede anche il rilancio del Public Test Realm (PTR), in grado di dare ai giocatori la possibilità di testare in anticipo alcune novità in arrivo successivamente e consentendo agli sviluppatori di ottenere maggiori feedback.

La nuova data di uscita della Stagione 4 di Diablo 4 è dunque il 14 maggio 2024 , ovvero circa un mese più tardi rispetto a quando era attesa inizialmente. Questo ovviamente allungherà il battle pass in maniera consistente, dando peraltro più tempo a coloro che entreranno in gioco con il lancio su Game Pass , atteso per il 28 marzo.

Durante l'ultimo Campfire Chat, ovvero il classico evento in video nel quale Blizzard comunica le novità relative a Diablo 4 , sono emersi interessanti aggiornamenti per quanto riguarda la Stagione 4 , che a quanto pare porterà novità talmente consistenti soprattutto nel loot da dover essere posticipata a maggio .

Il ritorno del PTR e tante novità

Diablo 4 si prepara a ricevere tante novità con la Stagione 4

Tutti i cambiamenti intesi per il gioco principale, tra Eternal Realm e Seasonal Realm, verranno dunque inseriti prima all'interno del PTR, che consentirà di provare in anticipo le novità di una e dell'altra parte di Diablo 4. Il PTR sarà disponibile dal 2 al 9 aprile prima del lancio della Stagione 4.

Il sistema di loot, ovvero la conquista e gestione del bottino e degli oggetti conquistati come ricompense, verrà pesantemente rivisto con l'arrivo della Stagione 4: si pensa soprattutto a una minore quantità di oggetti previsti come ricompensa ma dotati di attributi più rilevanti e con effetti di maggiore impatto.

Anche il costo in oro per l'incantamento degli oggetti è stato rivisto con dei limiti più restrittivi, in modo da non raggiungere i prezzi folli visti in precedenza e sarà inoltre rivisto il sistema di gestione dei materiali da crafting in modo da calibrare meglio la loro rarità.

Gli oggetti unici saranno più accessibili di prima, con possibilità di drop già in WT1 e 2, sebbene alcuni rimangano ancora limitati a WT3 e 4 e anche gli oggetti Super Unici (Uber Unique) avranno una frequenza rivista, potendo derivare da nemici a partire dal livello 55, nell'attuale cap di 925 come potenza.

Cambiamenti previsti anche al Codex of Power che ora contiene tutti gli aspetti leggendari, con aggiornamenti automatici non appena vengono conquistati oggetti con aspetti superiori a quelli attualmente presenti. Viene inoltre introdotto il nuovo sistema di Tempering, ovvero un crafting che consente di aggiungere attributi a oggetti leggendari in maniera più diretta.

Altro sistema è il Masterworking che consente ai giocatori di migliorare gli oggetti in una fase più avanzata del gioco, come una sorta di livello successivo del Tempering con 12 ranghi progressivi.