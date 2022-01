Sifu, un video diario dedicato all'audio e alla colonna sonora

Sifu, l'action game a base di arti marziali sviluppato da Sloclap, è protagonista di un interessante video diario dedicato al design audio del gioco e alla sua colonna sonora, realizzata da Howie Lee.

In uscita su PC, PS5 e PS4 l'8 febbraio, Sifu si avvarrà della collaborazione dell'artista residente a Beijing per donare alla propria esperienza una precisa caratterizzazione sonora.

Si tratta della prima volta che Lee lavora a un videogioco. "Sentivamo che il suo ricorrere a contaminazioni di musiche tradizionali cinesi, unite a elementi elettronici più contemporanei, sarebbe stato perfetto per Sifu", hanno dichiarato gli sviluppatori.

In effetti sembra che lo stile di Howie Lee si adatti molto bene alle atmosfere dell'action game, che come sappiamo si focalizza sui combattimenti e le arti marziali per raccontarci una storia di vendetta, affrontata anche con l'ausilio di manufatti dai poteri misteriosi.

Per saperne di più sul titolo di Sloclap, date un'occhiata al nostro provato di Sifu.