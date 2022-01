Elden Ring: finali multipli e new game plus confermati, Miyazaki parla dei boss

Elden Ring includerà finali multipli e una modalità new game plus: lo ha confermato il director del gioco, Hidetaka Miyazaki, parlando anche dell'equilibrio trovato dal suo team nella realizzazione dei boss.

"In Elden Ring saranno presenti la modalità Nuova Partita+ e i finali multipli", ha ribadito Miyazaki dopo aver parlato di come il suo nuovo titolo sia stato influenzato da Sekiro: Shadows Die Twice, sebbene in maniera indiretta.

Dopodiché il padre di Dark Souls ha affrontato l'argomento dell'equilibrio fra bellezza e senso del grottesco nella realizzazione dei boss. "L'equilibrio a cui fai riferimento, tra bellezza e un aspetto più ultraterreno, è associato principalmente ai boss di Dark Souls", ha spiegato.

"In Elden Ring, abbiamo cercato di variare leggermente l'approccio per sfruttare al meglio i personaggi originali, le ambientazioni e la mitologia che George R.R. Martin ha creato per noi."

"Martin ci ha fornito idee davvero eroiche e grandiose: veri e propri semidei emersi dalla storia del mondo di Elden Ring. Ci siamo quindi appoggiati alle sue idee per creare personaggi originali dal punto di vista del design."

"Considerando il nostro modo di prendere un concetto eroico, stravolgerlo e deformarlo a causa del potere di Elden Ring, l'esempio più calzante tra i boss che abbiamo svelato finora è Godrick the Grafted."

"È un esempio eccellente, perché racchiude in sé il senso di tristezza e frustrazione provato da un grande Lord quando il suo regno volge al termine, e il desiderio di aggrapparsi al potere che ancora gli resta. Da questo punto di vista, Godrick è la rappresentazione perfetta di questa idea di design."