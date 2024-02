Skull and Bones: disponibile una versione di prova gratis da otto ore

Skull and Bones è disponibile da oggi su PS5, Xbox Series X|S e PC e Ubisoft per incentivare i giocatori a scoprire il suo titolo piratesco ha pensato bene di offrire una versione di prova gratuita, grazie alla quale è possibile provare il gioco per otto ore.

Non si tratta di una semplice demo, bensì della possibilità di giocare alla versione completa, con tanto di supporto a co-op cross-play e cross-progression dunque è un ottimo modo per farsi un'idea del titolo di Ubisoft Singapore ed eventualmente valutarne l'acquisto. In tal caso, sarà possibile trasferire i progressi fatti. L'iniziativa non ha limiti di tempo, dunque sarà disponibile a tempo indefinito, nel caso vogliate provare a dare una chance a Skull and Bones in futuro.