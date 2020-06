Sky si prepara a diventare operatore di rete fissa? Nuovi indizi lo fanno pensare

Sky starebbe per entrare nel mondo degli operatori di rete fissa, questa è una teoria che si sta diffondendo di questi tempo e che sembra corroborata da una serie di indizi sparsi in giro dalla stessa compagnia, che potrebbe fare l'annuncio ufficiale al riguardo nel mese di giugno 2020.

Come riportato da diverse fonti, sul sito ufficiale di Sky è comparso di recente una sorta di teaser che sembrano puntare all'idea della connessione internet a casa collegata in qualche modo a Sky. "Sei pronto a connetterti?", o "Arriva un nuovo modo di vivere il Wi-Fi da casa" sono tra le frasi visibili nei teaser sul sito di Sky, che sembrano già piuttosto esplicite.

L'idea, dunque, è che la compagnia che si è occupata finora di contenuti e servizi TV stia per effettuare il passo verso la rete fissa domestica, diventando in sostanza un provider di reti dati internet per la casa. Sempre sul sito internet di Sky è presente anche un form da compilare per ottenere in anteprima delle informazioni al riguardo, cosa che fa proprio pensare a qualche grossa novità in arrivo.

Secondo alcune fonti, l'annuncio di Sky come operatore di rete fissa potrebbe avvenire già il 16 giugno, con una partenza immediata delle offerte e dei piani previsti. Si tratterebbe dunque di un nuovo gestore dedicato specificamente alla linea internet domestica, appoggiandosi probabilmente a tecnologie altrui.

Il punto di forza di tale soluzione potrebbe essere, ovviamente, la proposta dei servizi collegati ai pacchetti televisivi Sky, che potrebbero risultare in offerte davvero molto allettanti per chi è interessato a tali contenuti, al di là delle soluzioni tecnologiche offerte e dei prezzi effettivi sulla semplice connessione a internet.