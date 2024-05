Skyblivion: il rinvio al 2025 dovuto alle ambizioni del progetto, come visibile nel nuovo video

L'ultimo diario di sviluppo di Skyblivion , remake di The Elder Scrolls IV: Oblivion realizzato con il motore di Skyrim, fa capire come mai il lancio del gioco sia stato rinviato al 2025, tanto appaiono ambiziose certe scelte fatte dagli sviluppatori.

Grandi ambizioni

Una delle novità presentate va a risolvere il problema della ripetitività delle ambientazioni del gioco originale, pur preservandone l'atmosfera generale.

Possiamo quindi vedere delle foreste con i colori dell'autunno e altri dettagli modificati. In particolare però, il video si concentra sulle rovine Ayleid, ossia i dungeon più caratteristici del gioco che si trovano sparsi per tutta Cyrodiil, il territorio in cui è ambientato.

Gli autori di Skyblivion hanno deciso di differenziarli a seconda della regione in cui si trovano, pur mantenendone intatta l'atmosfera. Quindi ora hanno stili architettonici unici e possono essere abitati da diverse creature, tra non morti, banditi o altre ancora. In questo modo dovrebbero diventare di nuovo interessanti da esplorare.

Molte le modifiche anche all'interfaccia utente, che si presentà più personalizzabile e con menù animati. Rivisto anche il sistema di progressione del personaggio, e quello di scasso, che guarda maggiormente a Skyrim e The Elder Scrolls Online.

Nel video trova anche spazio Chorrol, una nuova città fortificata situata nella Grande Foresta. È divisa in cinque distretti e include un enorme castello.

Insomma, con Skyblivion non ci troviamo di fronte a un remake 1:1 dell'originale, ma a un progetto di revisione completa di The Elder Scrolls 4: Oblivion, con aggiunte e miglioramenti frutto dell'esperienza maturata dalla scena dei modder. Per questo motivo gli sviluppatori non ce l'hanno fatta a chiuderlo per il 2024 e hanno spostato l'uscita al 2025.