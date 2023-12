La smart TV Sony da 55 pollici in 4K e 120 Hz con HDMI 2.1 e VRR è in sconto su Amazon

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una smart TV Sony KD-55X85K da 55 pollici in 4K. Lo sconto segnalato è del 18% rispetto al prezzo mediano. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo mediano indicato da Amazon è 885,14€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

La Smart TV Sony KD-55X85K da 55 pollici misura 2 (P) x 170 (L) x 100 (H) cm. La frequenza di aggiornamento è 100 / 120 Hz, con supporto a VRR e modalità a bassa latenza automatica in HDMI 2.1 per giocare fino a 120 FPS con i giochi che supportano tale modalità. Inoltre, dispone di altoparlante X-Balanced e della tecnologia audio surround di Dolby Atmos che migliora la qualità sonora facendoci sentire come al cinema. I piedini possono inoltre essere montati in due diverse posizioni, con allestimento standard o ristretto per chi ha poco spazio sui mobili. Questa smart TV è compatibile con BRAVIA CAM che ottimizza immagini e audio in base alla tua posizione all'interno della stanza.