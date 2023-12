Samsung inizierà a fornire parti di ricambio per riparare i suoi pieghevoli spendendo il meno possibile

Samsung estende il programma di auto-riparazione per un maggior numero di dispositivi: una svolta positiva per l'acquirente e per l'Unione Europea.

In molti preferirebbero poter riparare da soli il proprio smartphone, ma man mano che i telefoni diventano sempre più sofisticati, diventa sempre più complicato farlo. È sicuramente il caso degli smartphone pieghevoli, la cui tecnologia è in continua sperimentazione, ma per i quali fortunatamente Samsung ha deciso di espandere il suo programma di auto-riparazione e inizierà a fornire pezzi di ricambio per i più recenti modelli. È una notizia positiva per gli acquirenti, considerando che il Galaxy Fold 5 e il Galaxy Flip 5, entrambi dispositivi pieghevoli dell'azienda sudcoreana, hanno un costo elevato; sorride anche l'Unione Europea.

Fai da te Con i programma Self Repair Gli utenti possono procurarsi i pezzi di ricambio e avviare il processo di sostituzione da soli È trascorso un semestre dall'introduzione del programma di "self-repair" da parte di Samsung in Europa, permettendo ai proprietari di alcuni dispositivi di sostituire autonomamente i componenti danneggiati con pezzi di ricambio ufficiali. Questo programma, attivo anche in Italia, è stato esteso per la prima volta per la riparazione in casa dei foldable dell'azienda sudcoreana: Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5, presentati lo scorso luglio. È una svolta significativa, non solo in termini di "diritto alla riparazione", un obiettivo perseguito dall'Unione Europea attraverso una proposta di legge presentata lo scorso marzo: la possibilità di riparare in autonomia un pieghevole Samsung è un vantaggio per i consumatori, specialmente considerando che solitamente si spendono cifre considerevoli per tali intenti, che superano persino i 1.000€. Sia il Galaxy Z Flip 5 che il Galaxy Z Fold 5 si uniranno al programma che già include dispositivi della serie Galaxy S23, la serie Tab S9 e la serie Galaxy Book 2 Pro.